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МАК начал проверку после крушения самолета под Серпуховом
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МАК начал проверку после крушения самолета под Серпуховом 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Это был учебно-тренировочный полет. На борту опытный пилот Игорь Турик и летчик-испытатель Виктор Бирюков. Легкомоторный самолет отработал в небе 15 минут, должен был идти на посадку, но до аэродрома недотянул. От удара о землю оба пилота скончались, сообщает "ТВ Центр".
Судя по характеру повреждений, удар был достаточно жесткий. Видно насколько пострадали боковая и передняя части самолета. Воздушное судно рухнуло в поле, рядом с небольшим островком деревьев, жилых строений рядом нет.
В поле и на самом аэродроме работают следователи. Они выясняют, проходил ли самолет техническое обслуживание перед полетом. Неисправность техники — основная версия крушения.
При аэродроме есть большой гостиничный комплекс. За отдельную плату постояльцам предлагают совершить обзорные полеты. Самые смелые могут испытать «петлю Нестерова», «Бочку» или «Штопор». Услуга, по словам жителей соседней деревни, пользовалась популярностью.
Игорь Турик был чемпионом мира по аэроакробатике и являлся президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Второй погибший — Виктор Бирюков, хоть и не имел наград, но тоже был опытным пилотом. По словам коллег, они могли совершать облет спортивного самолета — так называют тестовые полеты. Более точно обстоятельства трагедии установит специальная комиссия. Полеты на аэродроме Драково приостановлены до выяснения причин крушения.
Виктор Прокушев, «ТВ Центр».
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