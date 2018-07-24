В Наро‑Фоминске открылся магазин постоянных распродаж «Галамарт»

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» открылся в подмосковном Наро-Фоминске , на празднике по случаю открытия покупателей ждут шок-цены, говорится в сообщении пресс-службы магазина.

«Еще в одном городе Московской области появился свой магазин постоянных распродаж. 27 и 28 июля в Наро-Фоминске состоится официальное открытие нового «Галамарта». Праздничное открытие продлится все выходные», — отмечается в материале.

На площади Свободы, 13А жителей Наро-Фоминска ожидает много интересного, например, шок-цены, действующие только 28 и 29 июля. Так, ведро оцинкованное обойдется в 49 рублей, швабра с насадкой из микрофибры, порошок Losk или подушка — в 99 рублей, чайник — в 199 рублей, сушилка для белья будет стоить всего 299 рублей, кровать надувная — 390 рублей. Сниженные цены будут действовать на автотовары, инструменты, товары для дома и кухни.

Кроме того, всех клиентов ждут гарантированные подарки за покупку от 500 рублей. 28 июля в 19:00 состоится вручение главного подарка праздника — телевизора. Вечером 28 июля пройдет конкурс «Вынеси за 60 секунд». Два участника веселого забега заберут бесплатно все, что успеют донести до кассы за одну минуту.

«Галамарт» — это низкие цены и более 7 тысяч наименований товаров. Регулярные распродажи на товары сезонного спроса стали фирменной особенностью народных магазинов. Здесь можно приобрести все для дома, дачи, спорта и отдыха по доступным ценам. Адрес магазина в Наро-Фоминске: ТЦ «Каравай», площадь Свободы, 13А, второй этаж. Время работы: 10:00-22:00.