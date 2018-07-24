Со сбитым над Израилем Су пытались связаться 

Военные ЦАХАЛа пытались выйти на связь с самолётом Су сирийской армии перед тем, как его атаковать. Летчикам хотели сообщить, что они нарушили воздушное пространство Израиля.
Решение выпустить две ракеты по сирийскому Су было принято после того, как Иерусалим не получил ответа от экипажа истребителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Израиля в ООН Дэнни Данона. По его словам, самолёт был атакован «для защиты граждан своей страны».
Ранее News.ru писал, что самолет сирийской армии, собранный в России, сбит противоракетным комплексом Patriot. Пилот истребителя погиб, судьба еще одного члена экипажа неизвестна.