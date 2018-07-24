Ещё
Китайские исследователи разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайские исследователи разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 24 июля /Синьхуа/ — Группа исследователей из Юго-Западного нефтяного университета в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая разработала новый экономичный и высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды.
Химическое вещество отличается тем, что оно позволяет ускорить химические реакции под воздействием видимого света.
Обычные фотокатализаторы могут разлагать органические загрязнители в сточных водах под воздействием ультрафиолетового света, который составляет лишь четыре процента солнечного спектра. Поэтому такой метод очистки воды широко не применяется из-за высокой себестоимости.
В результате четырехмесячных исследований группа из восьми докторантов университета создала фотокатализатор, получивший название Reac-O2, который обладает большим коэффициентом поглощения видимого света. Согласно данным, у поверхности Земли видимое излучение составляет 43 проц. солнечного света.
Reac-O2 может порождать активные формы кислорода, которые приводят к деградации загрязняющих веществ и превращению их в нетоксичные или малотоксичные низкомолекулярные вещества.
В экспериментах новый фотокатализатор продемонстрировал высокую эффективность.
Фотокатализатор Reac-O2 способен в два раза сократить время очистки воды, сообщил Ши Сянь, руководитель группы исследователей.
По его словам, если очистка тонны сточных вод с применением традиционных технологий обходится в 17 юаней /2,5 долл. США/, то с новым фотокатализатором эти расходы можно снизить до пяти юаней.
Специалисты полагают, что Reac-O2 имеет большие перспективы на рынке. Две компании в городе Чэнду выразили намерение сотрудничать с Ши Сянем и его коллегами. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Уганде официально стартовал проект "Подключение 10 тыс деревень к спутниковому телевидению" В Центральном Китае найдено 504 древние монеты В Узбекистане организуют производство дронов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам315
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть67
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост633
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение