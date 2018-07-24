Китайские исследователи разработали новый высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Группа исследователей из Юго-Западного нефтяного университета в городе Чэнду провинции Сычуань на юго-западе Китая разработала новый экономичный и высокоэффективный фотокатализатор для очистки воды.

Химическое вещество отличается тем, что оно позволяет ускорить химические реакции под воздействием видимого света.

Обычные фотокатализаторы могут разлагать органические загрязнители в сточных водах под воздействием ультрафиолетового света, который составляет лишь четыре процента солнечного спектра. Поэтому такой метод очистки воды широко не применяется из-за высокой себестоимости.

В результате четырехмесячных исследований группа из восьми докторантов университета создала фотокатализатор, получивший название Reac-O2, который обладает большим коэффициентом поглощения видимого света. Согласно данным, у поверхности Земли видимое излучение составляет 43 проц. солнечного света.

Reac-O2 может порождать активные формы кислорода, которые приводят к деградации загрязняющих веществ и превращению их в нетоксичные или малотоксичные низкомолекулярные вещества.

В экспериментах новый фотокатализатор продемонстрировал высокую эффективность.

Фотокатализатор Reac-O2 способен в два раза сократить время очистки воды, сообщил Ши Сянь, руководитель группы исследователей.

По его словам, если очистка тонны сточных вод с применением традиционных технологий обходится в 17 юаней /2,5 долл. США /, то с новым фотокатализатором эти расходы можно снизить до пяти юаней.

Специалисты полагают, что Reac-O2 имеет большие перспективы на рынке. Две компании в городе Чэнду выразили намерение сотрудничать с Ши Сянем и его коллегами. -0-