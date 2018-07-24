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В Северной Осетии можно купаться только на трёх пляжах
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В Северной Осетии можно купаться только на трёх пляжах 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Всего три водоёма Северной Осетии пригодны для купания, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС.
Купание разрешено на водных станциях во Владикавказе, Моздоке и селе Октябрьском. Пляж села прошёл техническое освидетельствование недавно. Специалисты убедились, что вода и песок соответствуют нормам по чистоте и безопасности для отдыхающих. На водоёме работают врачи и спасатели, установлены фонтанчики для питья.
«Ежедневно эту водную станцию посещают сотни людей. Ее территория составляет порядка 3000 кв. метров. В настоящее время отдыхать здесь можно без опаски, если, конечно, самому не пренебрегать правилами безопасности на воде», — отметил начальник отдела безопасности на водных объектах Александр Данилов.
Купание на прочих водоёмах республики по-прежнему запрещено. Они не оборудованы для отдыха, поэтому там легко попасть в беду и погибнуть.
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