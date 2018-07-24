В Северной Осетии можно купаться только на трёх пляжах

Всего три водоёма Северной Осетии пригодны для купания, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МЧС Купание разрешено на водных станциях во Владикавказе Моздоке и селе Октябрьском. Пляж села прошёл техническое освидетельствование недавно. Специалисты убедились, что вода и песок соответствуют нормам по чистоте и безопасности для отдыхающих. На водоёме работают врачи и спасатели, установлены фонтанчики для питья. «Ежедневно эту водную станцию посещают сотни людей. Ее территория составляет порядка 3000 кв. метров. В настоящее время отдыхать здесь можно без опаски, если, конечно, самому не пренебрегать правилами безопасности на воде», — отметил начальник отдела безопасности на водных объектах Александр Данилов Купание на прочих водоёмах республики по-прежнему запрещено. Они не оборудованы для отдыха, поэтому там легко попасть в беду и погибнуть.