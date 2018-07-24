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Дмитрий Ромаев возглавит Совет директоров инвесткомпании Waarde Capital
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Дмитрий Ромаев возглавит Совет директоров инвесткомпании Waarde Capital 

Газета.Ru 1 час назад
Дмитрий Ромаев займет должность председателя Совета директоров инвестиционной компании Waarde Capital и в этом качестве будет курировать вопросы, связанные с ее развитием и инвестиционной стратегией.
"Ромаев сочетает многолетний опыт работы на российском и международном финансовых рынках с обширной отраслевой экспертизой, сформированной в период работы в корпоративном банкинге, и практикой операционного управления финансовыми и промышленными активами. Мы уверены, что его приход позволит начать новый этап развития компании и увеличить ее бизнес, диверсифицировать инвестиционный портфель и расширить пул инвесторов", — заявил основатель Waarde Capital Сергей Пресняков.
"С момента создания в 2012 Waarde Capital построила хорошую платформу для дальнейшего развития и укрепления позиций в сегментах private equity и венчурных инвестиций. Особенно хочу отметить команду, которая обладает качественной экспертизой в целом ряде высокотехнологичных сегментов, таких как IT, телекоммуникации, оптоэлектроника и промышленные технологии. Кроме того, Waarde Capital построила инфраструктуру, которая позволяет инвестировать в проекты, находящиеся на разных стадиях развития, от венчурной до выкупа или реструктуризации. Мы используем эту платформу для масштабирования бизнеса", — рассказал Ромаев.
С приходом Ромаева компания планирует запуск 4 новых фондов, которые будут формироваться по региональному или отраслевому принципу. В частности, будут созданы фонды, специализирующиеся на инвестициях в проекты из России, Швейцарии и Юго-Восточной Азии, а также фонд, ориентированный на новый для компании сегмент e-commerce. Еще одним ключевым направлением станет инструмент LBO, на который будет приходиться до 75% привлекаемых компанией средств.
В течение ближайших 2-3 лет Waarde Capital планирует привлечь от инвесторов, в том числе от международных финансовых институтов, до 500 млн долларов и профинансировать 25-30 российских и зарубежных высокотехнологичных проектов.
Расширение пула инвесторов компания намерена осуществлять за счет активизации работы на традиционных для себя рынках (Россия и Европа), а также в Юго-Восточной Азии, в первую очередь в Китае.
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