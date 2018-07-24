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На западе России появилось 70 воинских частей
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На западе России появилось 70 воинских частей 

News.ru 1 час назад
Более 70 соединений и частей образовано на западе России за последние два с половиной года. В своё распоряжения они получили порядка пяти тысяч нового и модернизированного вооружения и техники.
Увеличение числа войск, как объясняет Министр обороны РФ Сергей Шойгу, связано с напряженной обстановки у границ.
«Обстановка, складывающаяся на западном направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования», — заявил он на коллегии Минобороны.
Ранее News.ruписал, что Владимир Путин пригрозил НАТО «соразмерной реакцией» на возможное размещение военных баз альянса у российских границ и осудил предполагаемое расширение НАТО.
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