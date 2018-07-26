В Нижегородском районе «нарисуют» произведения Владимира Короленко

165-летию со дня рождения писателя и публициста Владимира Короленко, заслужившего признание своей правозащитной деятельностью, будет посвящена очередная программа из цикла «Читаем на скамейке» в библиотеке № 116 Нижегородского района.

— В программе — громкие чтения и конкурс детского рисунка по произведениям писателя, — сообщили в администрации библиотеки № 116.

Познавательная программа состоится 27 июля по адресу: улица Нижегородская, дом 70, корпус 1. Начало — в 15.00. Вход на мероприятие свободный, без предварительной регистрации.