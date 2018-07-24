Григорий Рапота приехал в Мурманск с рабочим визитом

В ходе общения участники встречи обсудили стратегические проекты, которые сегодня развивает опорный вуз. Мурманская область, для которой Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером, поддерживает создание программы «Арктика СГ».

Григорий Рапота подчеркнул: «Если уж у Беларуси есть интерес в Антарктике, то в Арктике сам Бог велел. Поближе все-таки. Да и народ здесь проживает в арктических регионах и говорит с нами на одном языке, поэтому тут все попроще. У нас ряд программ союзного государства, особенно связанных с использованием космического пространства, для дистанционного зондирования земли, для изучения этих процессов — совершенно очевидно может иметь (и наверняка имеет) к Арктике самое непосредственное отношение».

Ректор МАГУ Андрей Сергеев также поддержал инициативу по налаживанию союзного сотрудничества: «Перспективы есть, сотрудничество начинается, в первую очередь, в рамках вузовского пространства. Есть Белорусский национальный технический университет, это самый крупный вуз Республики Беларусь. Нам с ними удобно работать и в рамках горнодобывающего, и горноперерабатывающего комплекса, в сфере энергетики. Я имею в виду в данном случае наши Апатитский и Кировский кампусы. Но, помимо этого, сотрудничество уже начинает осуществляться. Мы пригласили наших белорусских коллег и из Академии наук, и вузовского пространства».

Выйдя к журналистам по окончании встречи, Григорий Рапота заметил, что Беларусь имеет все возможности для участия в освоении и развитии Арктики. «Не хотелось бы, чтобы Союзное государство, Беларусь оставались в стороне от использования Арктики. Тем более что возможности для технологического участия есть», — сказал Госсекретарь.

По его словам, Арктика интересна, в первую очередь, в сферах добычи полезных ископаемых и как транспортная морская артерия, Северный морской путь. И возможности белорусских ученых и промышленников здесь могли бы быть востребованы. Среди других сфер сотрудничества он назвал туризм, тяжелую технику, в частности, горнодобывающие предприятия Мурманской области активно используют машины белорусского производства.

Главной задачей на ближайшую перспективу Рапота назвал информирование белорусских научных и бизнес-кругов о проектах, реализуемых в Мурманской области. «Это будет стимулировать дальнейший интерес белорусских производителей и ученых к региону», — отметил он.

Дальнейшее развитие обсуждаемые темы получили во время встречи Григория Рапоты с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун