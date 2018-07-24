«Милый друг», или Как секьюрити Макрона подставил его под удар

«Милый друг», или Как секьюрити Макрона подставил его под ударТеперь уже вся Франция думает, что их связывает нечто большее, чем просто работа. Александр Беналля — единственный из секьюрити Эммануэля Макрона во время избирательной кампании находился с ним на 7-м этаже предвыборного штаба, там, где был «мозговой центр». Все прочие охранники занимали 5-й. А еще только он сопровождал патрона, когда тот шел к трибуне у Лувра, чтобы произнести свою первую президентскую речь.

А еще в 26 лет он уже подполковник. С фешенебельными служебными апартаментами на набережной Сены , машиной с шофером и министерским спецсигналом, оружием, неограниченными полномочиями и ключами от семейного домика президента на пляже в Ле-Туке. Кажется, это слишком для рядового помощника начальника президентской администрации . Так звучит его официальный статус. Но какая разница, как он звучит, если за ним — как за каменной стеной. Другое дело, что и у стен случаются проблемы с крышей.

У этого ее совсем снесло 1 мая. От души и с удовольствием, прикрыв лицо полицейским шлемом, хоть и в свой выходной, но вместе со спецназом жестоко мутузил манифестантов на «праздничной» акции протеста. Под его горячую руку попали парень и девушка. Вряд ли по приказу верховного главнокомандующего. Скорее, по зову сердца и по природе своей. Он же и с журналистами особо не церемонился, и политических оппонентов Макрона из зала выставлял. Но на этот раз дубасил демонстрантов, а «прилетело»-то президенту. Его рейтинг упал как подкошенный. Хотя какое-то время назад он сам, наверное, подумал бы: куда уж ниже. И вот новый антирекорд.

Пусть пока не юристы, но политики уже переквалифицирует «дело Беналля» в «дело Макрона». А СМИ дружно называют этот скандал самым серьезным репутационным вызовом за все его 18 месяцев у власти. Тут еще и глава МВД Жерар Коллон накануне признался депутатам Нацсобрания, что видео первомайского рукоприкладства президентского «держиморды» уже второго числа было в Елисейском дворце. Однако выставили Беналля из него только после того, как газета Le Monde несколько дней назад показала эти кадры всем. И то не сразу, а когда огласка стала необратимой.

И вот сейчас все думают, откуда такая любовь. И сами вспоминают, что из прошлого. Александр с Эммануэлем — еще со времен его членства в Социалистической партии . Как пристроился с тылу, так и прошел бок о бок с будущим лидером Пятой республики все этапы большого пути. То есть, знает его как облупленного. В иерархии Макрона, пожалуй, и нет к нему человека ближе. На одном из фото именно Беналля рядом во время велопрогулки. Брижит где-то далеко на заднем плане и в расфокусе. Так что ничего удивительного: тот, кто следует тенью, рано или поздно ее бросает.

Кстати, сам Макрон публично пока ни словом не обмолвился о проделках Беналля. Лишь ходят слухи, что после этой истории президент затеял беспрецедентную по масштабам реорганизацию своего аппарата. Но при этом никто не говорит о том, что Беналля лишили всех благ. Ну, кроме работы. Он, конечно, виноват. Но он ведь по-прежнему знает Эммануэля как облупленного.

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