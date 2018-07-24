Мечта футуриста. Продавцы сим-карт больше не нужны

В семействе столичных вендинговых автоматов прибыло. В Москве презентовали специальный аппарат, заменяющий целый офис «мобильных продаж» — симкомат.

Похож симкомат на какойто космический мини-терминал из фантастического фильма про пришельцев: обтекаемый, блестящий и, кажется, очень даже умный. Ничего лишнего, только плавные линии и связь с сетью.

Мечта поклонников всего футуристического! Последнее слово техники, серьезно экономящее наше время и еще больше сдвигающее на задворки истории пресловутый человеческий фактор. Ведь сейчас как: пришел горожанин в офис продаж, человек в униформе взял, отсканировал его паспорт, заполнил с ним длиннющий договор, потом нужно расплатиться… и наконец получить новенькую сим-карту. Согласитесь, процедура не самая быстрая. А мы в век новейших технологий уже к другим скоростям сервиса привыкли.

С симкоматом все гораздо проще. Для покупки новой симки нужен только гаджет — смартфон или планшет. Оформляешь карту через интернет за считаные минуты, получаешь QR-код и, поднеся его к умной машине, получаешь симку. Предполагается, что массово симкоматы начнут заполнять столицу в ноябре. Пока же вендинговая техника проходит испытания.

Принцип работы симкомата

— Выбрать подходящий тариф мобильного оператора на сайте сервиса.

— Пройти минутную идентификацию.

— Оплатить сим-карту и получить ее в ближайшем симкомате по уникальному QR-коду. Приобрести сим-карту при помощи нового устройства можно и не имея доступа к интернету — новый симкомат оснащен Wi-Fi-роутером, способным раздавать интернет в радиусе 50 метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артем Субботин, изобретатель симкомата:

— Симкомат мы придумали для того, чтобы автоматизировать процесс. Все-таки сотрудники, продающие симки в офисах, часто подводят, ошибаются, обсчитывают клиентов, даже сливают их данные кому ни попадя. Я сам как бывший дилер сотового оператора сталкивался с такими проблемами. Поэтому и решил, что процесс нужно автоматизировать.