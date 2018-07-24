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Нижегородец заплатит 20 тысяч рублей за организацию нелегального ломбарда
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Нижегородец заплатит 20 тысяч рублей за организацию нелегального ломбарда 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Нижегородской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за организацию нелегального ломбарда под видом комиссионного магазина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
В ходе прокурорской проверки комиссионного магазина в Воскресенском районе был выявлен незаконный ломбард. Его владелец систематически предоставлял займы гражданам под залог имущества с условием выплаты процентов за пользование деньгами.
При этом с гражданами заключались не договоры займа, а договоры комиссии с правом ее возврата владельцем с выплатой неустойки. При этом предприниматель временно брал имущество в качестве залога.
Ведомство пришло к выводу, что индивидуальный предприниматель осуществлял завуалированную деятельность не комиссионного магазина, а ломбарда.
Отмечается, что по ст. 2 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» осуществлять деятельность ломбарда может только юридическое лицо.
По решению суда, нарушитель оштрафован на 20 тысяч рублей за осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальным предпринимателем, не имеющим права на ее осуществление.
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