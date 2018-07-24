Ещё
В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме заявили, что между РПЦ и футболом нет никакой связи 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В Государственной думе РФ заявили, что между Русской православной церковью и футболом нет никакой связи.
Так, Вице-спикер парламента Игорь Лебедев отметил: «Что касается высказываний со стороны РПЦ, то при всем моем уважении к религии и Русской православной церкви между ней и футболом нет никакой связи. К тому же у нас по конституции Россия официально — светское государство. Вмешательства РПЦ в какие-то вопросы не существует. Давайте найдем возможность сесть и обсудить — законодатели, представители РФС и других спортивных организаций, Минспорта, рекламные агентства, которые занимаются продажами пива, представители крупных пивных компаний. Нужно найти какое-то конкретное решение».
Soccer News: последние новости
Читатели Sportbible назвали Месси лучшим игроком в истории футбола "Бавария" уверенно обыгрывает ПСЖ в матче Международного кубка чемпионов Новый вратарь "Рома" прилетит в Рим в понедельник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам319
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть67
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост636
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение