В российских селах в 2020 году построят более 1,2 тыс. фельдшерских пунктов и амбулаторий

Вероника Скворцова. САМАРА , 24 июля. / ТАСС /. Более 1,2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и сельских врачебных амбулаторий будет отстроено заново в российских регионах взамен аварийных в 2020 году. Об этом во вторник в ходе рабочей поездки в Самару сообщила министр здравоохранения РФ

"Нам необходимо оценить количество медицинской инфраструктуры, находящейся в аварийном состоянии, мы сейчас уже запрашиваем регионы, — сказала Скворцова. — Более 1,2 тыс. ФАПов и сельских врачебных амбулаторий будут полностью заменены в 2020 году после того, как новые будут построены. Это то, что мы должны сделать", — сказала Скворцова.

По словам министра, в числе первоочередных задач создание ФАПов и сельских амбулатории в тех населенных пунктах, где их до сих пор не было. Таких сел, по ее словам, в России сейчас чуть более 700. Необходимо также закупить мобильные диагностические комплексы для объезда тех населенных пунктов, в которых проживает менее 100 человек, подчеркнула Вероника Скворцова.