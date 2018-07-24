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В российских селах в 2020 году построят более 1,2 тыс. фельдшерских пунктов и амбулаторий
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В российских селах в 2020 году построят более 1,2 тыс. фельдшерских пунктов и амбулаторий 

ТАСС 1 час назад
САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и сельских врачебных амбулаторий будет отстроено заново в российских регионах взамен аварийных в 2020 году. Об этом во вторник в ходе рабочей поездки в Самару сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Нам необходимо оценить количество медицинской инфраструктуры, находящейся в аварийном состоянии, мы сейчас уже запрашиваем регионы, — сказала Скворцова. — Более 1,2 тыс. ФАПов и сельских врачебных амбулаторий будут полностью заменены в 2020 году после того, как новые будут построены. Это то, что мы должны сделать", — сказала Скворцова.
По словам министра, в числе первоочередных задач создание ФАПов и сельских амбулатории в тех населенных пунктах, где их до сих пор не было. Таких сел, по ее словам, в России сейчас чуть более 700. Необходимо также закупить мобильные диагностические комплексы для объезда тех населенных пунктов, в которых проживает менее 100 человек, подчеркнула Вероника Скворцова.
Как сообщалось ранее, в российских населенных пунктах с населением от 100 до 2 тыс. человек в 2018 — 2020 годах должны появиться современные фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты. Об этом говорилось в перечне поручений, который утвердил президент России Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года.
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