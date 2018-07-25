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С начала года в Орле отловили более 800 бездомных собак
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С начала года в Орле отловили более 800 бездомных собак 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С начала года специалисты станции по борьбе с болезнями животных отловили 803 бездомные собаки. Об этом доложил Николай Ванифатов, начальник управления коммунального хозяйства, на рабочем совещании главы администрации города Александра Муромского.
По словам Николая Ванифатова, организацией отлова, транспортировки, временной передержки и регулирования численности бродячих собак в городе занимается управление ветеринарии Орловской области.
До конца года отлавливать животных будет ООО «Экосервис». Всего на эти цели выделили 4 млн рублей, организация освоила уже 1,8 млн рублей.
В мэрии напоминают, что для оперативного отлова собак необходимо направлять письменные заявки с указанием количества особей, места их скопления и внешних признаков по адресу БУОО «Орловская городская станция по борьбе с болезнями животных»: gorvet_orel@mail.ru, а также звонить по телефонам: 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05.
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