«Мосинжпроект» вошёл в топ-150 крупнейших проектировщиков мира

«Мы очень гордимся тем, что „Мосинжпроект“ оказался в этом престижном мировом рейтинге. Этот факт подтверждает уровень, качество и объем реализуемых компанией проектов», — сказал Марс Газизуллин.

Он отметил, что в прошлом году компания завершила реализацию двух мегапроектов Москвы — стадион «Лужники», где недавно прошли матчи ЧМ-2018 по футболу, и парк «Зарядье», который стал площадкой для проведения Московского урбанистического форума. Основная программа МУФ состоялась в Московском концертном зале (МКЗ) «Зарядье», проектирование и строительство которого также осуществлено «Мосинжпроектом».

Все эти объекты были по достоинству оценены профессионалами, жителями, гостями города. Получили многочисленные премии, признание на международном уровне и высокие оценки руководства страны. В частности, Президент России Владимир Путин , выступая на Московском урбанфоруме, назвал концертный зал «Зарядье» одним из лучших в Европе.

«В следующем году мы планируем завершить строительство ещё одного уникального объекта — Центра художественной гимнастики в «Лужниках», крыша которого напоминает взмах гимнастической ленты. Проект центра был создан с использованием технологий информационного моделирования», — отметил Марс Газизуллин и добавил, что компания продолжает реализовывать масштабную программу по развитию московского метрополитена, выступает генеральным проектировщиком, подрядчиком и техническим заказчиком ключевых транспортных объектов столицы, а также одним из операторов по реализации сети ТПУ в Москве.

«ENR’s Top 150 Global Design Firms» — ежегодный рейтинг крупнейших компаний-проектировщиков, проводимый авторитетным международным журналом Engineering News-Record (ENR). Издание с 1874 года публикует материалы о развитии строительной индустрии. Данный рейтинг публикует результаты оценки деятельности компаний со всего мира в сфере проектирования.

Напомним, ранее компания «Мосинжпроект» также заняла 138 место среди 250 крупнейших строительных холдингов мира в международном рейтинге «ENR’s 2017 Top 250 Global Contractors». Кроме того, наряду с ведущими инжиниринговыми холдингами мира «Мосинжпроект» занял 11 место в разделе рейтинга «Гражданское строительство» и 89 место в разделе «Транспорт». Данный рейтинг предоставляет важную справочную информацию для оценки международной конкурентоспособности строительных предприятий-подрядчиков и, таким образом, имеет значительное влияние в данном секторе.