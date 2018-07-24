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Считанные дни: Форум «Кавказ: Наследие» стартует через три дня (видео)
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Считанные дни: Форум «Кавказ: Наследие» стартует через три дня (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Три дня осталось до начала молодежного исторического форума «Кавказ: Наследие», форум пройдет с 26 июля по 1 августа и уже собрал более 1100 заявок со всей России и из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Форум «Кавказ: Наследие» соберет на одной площадке молодых преподавателей истории, журналистов, краеведов, этнографов и активных общественных деятелей, где для них будут проводить экскурсии по Махачкале, Гунибу и Дербенту.
Образовательной частью форума будут заниматься федеральные и местные эксперты по тематике межнациональных отношений, истории и культурного наследия Дагестана.
«Кавказ: Наследие» проводится Дагестанской общественной организацией «Ассамблея развития гражданского общества» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи Российской Федерации.
https://www.instagram.com/p/BllU0pFAhzN/?igshid=15lp6co9h08h5&utm_source=fb_www_attr
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