Мавзолей В. Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 28 июля

Доступ посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 28 июля 2018 г. в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси. Об этом сообщили в центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

«В связи с проведением 28 июля 2018 г. торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси с 9:30 до 14:00 мавзолей В. Ленина и некрополь у Кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 28 июля в это же время для посетителей будет закрыт Московский Кремль. Помимо этого, на Соборной площади Московского Кремля не будет проводиться церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.