Будем бороться до последней капли крови. Американской

После хельсинкского саммита Америка бурлит. Что самое смешное — в этом бурлении активно участвуют и эстонские политики, и даже не в качестве посторонних наблюдателей, а как бы изнутри… На голову американского президента сыплются обвинения чуть ли не в государственной измене. Хотя вообще-то вполне возможно, что это бурление на самом деле происходит преимущественно на станицах и мониторах масс-медиа, а в реальности все гораздо спокойнее.

Мне это напоминает историю, которую я узнал, когда учился на факультете журналистики в ЛГУ. Тогда Санкт-Петербург еще назывался Ленинградом, и у тамошних телевизионщиков была такая любимая фишка. Два раза в год — во время весенних и осенних паводков, когда Нева преодолевала уровень ординара, съемочные группы спешили на стрелку Васильевского острова, где вода покрывала всю набережную. Это было единственное такое место во всем Питере, и журналисты оттягивались по полной, снимая потоки в разных уголках и во всяких ракурсах. Затем, при умелом монтаже, получались очень впечатляющие кадры неуправляемого стихийного бедствия. Под такие кадры город получал нехилые деньги из государственной казны для ликвидации последствий массового наводнения. А что?! Как говорят у нас в Эстонии , JOKK: вода поднималась? Поднималась! Тротуары затопило? Затопило! Какие претензии?! Может быть, нечто похожее происходит и сегодня с публикациями о прокатившейся по США волне протеста против поведения Трампа на встрече с Путиным? И кто-то умелый тоже извлекает из этой волны свой бутерброд с белужьей икрой? А что: протесты были? Были! Вот документы, вот фотографии; сличайте!..

Кипит их разум возмущенный…

Больше всего умиляет, когда от лица американской общественности начинают горячо и хлопотливо выступать, казалось бы, не совсем «ихние» товарищи. Например, эстонский министр иностранных дел Свен Миксер , который, оценивая итоги саммита, сообщает: «Это было большим разочарованием для американских политиков из обеих партий. Впрочем, и перед широкой общественностью Трамп тоже так и не занял сильной и четкой позиции». А комментируя обвинения со стороны Трампа в адрес предыдущей администрации Белого дома в том, что американо-российские отношения являются худшими за всю историю, Миксер подчеркивает: «Такое разделение ответственности и частичное признание вины очень сильно встревожило в первую очередь политическую общественность Америки».

У меня в этой связи дурацкий вопрос: Свен Миксер возглавляет Госдеп США или МИД Эстонии?

Свои пять копеек внес в дискуссию и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (видимо, просто чтобы не забывали, что есть такой на свете — так, на всякий случай: мало ли что…).

В своем обычном дидактично-назидательном тоне он прокомментировал слова Трампа , который на совместной пресс-конференции с Путиным сказал, что не видит ни одной причины, по которой Москве следовало бы вмешиваться в выборы в США: «Если бы я сделал такое, то был бы в тот же день отправлен в отставку». Правда, не очень понятно, чего в этой фразе больше — сожаления, что не был отправлен, или что не сделал ТАКОЕ… Хотя, с другой стороны, будучи на своем посту — как бы коллегой Трампа, — он сделал ТАКОЕ, за что в Америке был бы отправлен под суд. Я имею в виду фактическое присвоение денег Евросоюза , за что в конечном итоге пришлось расплачиваться эстонскому налогоплательщику. Но, видимо, здесь и кроется одно из коренных отличий менталитета американских политиков и эстонских…

Несколько удивил меня председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон , который, на мой взгляд, всегда отличался взвешенным подходом к любой проблеме, умением видеть суть за внешними малозначащими деталями. В одном из недавних интервью он так сформулировал свое видение темы: «Дональд Трамп оказался под огнем критики в США потому, что во время пресс-конференции он не высказал ни одного критического слова об истинных причинах наихудших отношений между США и Россией за последние лет пять, о санкциях, вмешательстве России в выборы 2016 года. Позиция президента США очень удивила профессиональную аудиторию».

«После» не значит «вследствие»

Во всех перечисленных примерах, как и в десятках подобных, удивляет одно.

Почему люди, вроде бы, по долгу службы и в силу профессиональных качеств долженствующие оценивать события и ситуации с реалистичных, даже прагматичных, позиций, в этом конкретном случае выдают желаемое за действительное? Я бы даже сказал — пытаются навязывать это «желаемое».

Я не понимаю: они что, ждали, что Трамп на совместной с Путиным пресс-конференции (а основные упреки в адрес американского президента связаны именно с этой частью саммита, поскольку что происходило за закрытыми дверями, никто кроме самих лидеров РФ и США не знает) станет в позу и начнет, грубо говоря, катить бочку на своего визави? Будет открыто обвинять его в том, что спецслужбы России вмешивались в американские выборы? И так далее, и тому подобное, — просто чтобы заслужить похвалу из уст Свена Миксера и Т. Х. Ильвеса? Дональд Трамп — действительно самый непредсказуемый за всю предыдущую историю президент Соединенных Штатов Америки. Его слова и поступки ставят в тупик самых искушенных экспертов и аналитиков. Но это вовсе не значит, что он глупец. Практика показывает, что он фактически всегда достигает той цели, которую перед собой ставит.

Эта цель не обязательно совпадает с целями даже его ближайших партнеров. Точнее — у него может быть свое, отличающееся о других, видение этой цели. Но, так или иначе, он добивается своего.

Иногда он как бы опровергает собственные слова, при этом может сложиться впечатление, что он следует критическим оценкам в свой адрес и послушно исправляет ошибки, как нашкодивший школяр. Но это впечатление ошибочно, и в применении к действиям Дональда Трампа более всего уместна формула из римского права: «после чего-то» не значит «вследствие чего-то».

Дружеские, чуть ли не интимные объятия с Эммануэлем Макроном не помешали ему повысить таможенные тарифы на экспорт металлов из Европы, в том числе из Франции . Вслед за историческими рукопожатиями с Ким Чен Ыном и комплементами в его адрес произошло ужесточение санкций против КНДР . После обезоруживающих высказываний о том, что у Москвы не было причин вмешиваться в американские выборы в 2016 году, прозвучало признание о согласии с выводами американских следователей и спецслужб: Россия таки вмешивалась… Трамп нахально, на глазах у почтеннейшей публики, ломает стереотипы и уходит от привычных схем. При этом он откровенно демонстрирует приверженность единственно важному для него принципу, выраженному в известной формуле о постоянных партнерах и постоянных интересах. Этим он в чем-то напоминает своего почти тезку (разница в одну букву) Рональда Рейгана , который поначалу тоже вызывал массу нареканий и даже насмешек, но вошел в историю как создатель такого, можно сказать, особого учения, как рейганомика. Не исключено, что Трамп, с его своеобычным подходом к дипломатии, когда-нибудь будет признан творцом «трампоматии».

В любом случае, даже если Трамп не будет переизбран на второй срок президентства, мировой опыт взаимоотношений между странами и союзами государств в результате его деятельности претерпит заметные изменения. Международному сообществу, похоже, придется с этим смириться и привыкать к игре по новым правилам.

В том числе и нашим, эстонским политикам. Им тоже придется пересмотреть некоторые свои подходы к оценкам событий и фактов. Во-первых, по призыву Ахто Лобьякаса, кардинально менять свое отношение к России и начинать разговаривать и договариваться с Кремлем. А во-вторых, перестать надеяться на то, что кто-то будет за нас решать наши проблемы и защищать наши интересы. Собственно, эти «во-первых» и «во-вторых» тесно взаимоувязаны.

Присутствие американских солдат в Эстонии, конечно, создает иллюзию полной безопасности, но сегодня они здесь, а завтра — как знать… Конечно, обидно сознавать, что такой надежный на вид союзник может в любой момент «кинуть». Ну, так хотя бы, в виде минимума, давайте перестанем дразнить соседа из-за спины этого союзника. А то ведь вдруг сосед «купится» на наши угрозы и придет, а здесь почему-то возьмет, да и не умрет…