В Тимирязевской академии появились экзотические голуби

Учебно-производственный птичник академии пополнился птенцами пород «Кинг» и «Штрассер».

При рождении эти птенцы отличаются от других пород большим весом. До месяца родители выкармливают их самостоятельно, а затем пернатые начинают склевывать комбикорм. Сейчас потомству всего три недели от роду, но они уже практически доросли до размеров своих родителей.

России есть только одна птицеферма, расположенная недалеко от Сочи , где выращивают таких птиц, доводят их вес до кондиции, забивают, а затем реализуют продукцию в магазины.

Технолог учебно-производственного птичника Владимир Позняков рассказал, что уже в сентябре студенты-первокурсники с разных факультетов смогут ознакомиться с новой породой голубей, изучить технологию их содержания. Следующим этапом научно-исследовательской деятельности станет разработка усовершенствованных комбикормов и введение их в рацион пернатых.

Тимирязевская академия — единственный вуз в стране, где содержатся голуби мясных пород Кинг и Штрассер. Скоро мы сможем выпускать зооинженеров, которые досконально будут разбираться в новом направлении птицеводства — мясном голубеводстве.