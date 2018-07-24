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США не зафиксировали попыток РФ повлиять на выборы в 2018 году‍
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США не зафиксировали попыток РФ повлиять на выборы в 2018 году‍ 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти США не зафиксировали попыток с российской стороны повлиять путем кибератак на американскую избирательную систему в преддверии выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Кристофер Креб.
"Не видели российских киберопераций, прямо нацеленных на инфраструктуру местных избирательных систем и штатов", — заявил Кребс, выступая на слушаниях в Конгрессе. Вместе с тем он отметил, что выборы-2018 по-прежнему остаются целью «злонамеренного влияния».
Между тем Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года в США. Ведущееся уже больше года силами специальной комиссии расследование на эту тему также не обнародовало никаких результатов, подтверждающих подобные подозрения.
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