США не зафиксировали попыток РФ повлиять на выборы в 2018 году‍

Власти США не зафиксировали попыток с российской стороны повлиять путем кибератак на американскую избирательную систему в преддверии выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Кристофер Креб.

"Не видели российских киберопераций, прямо нацеленных на инфраструктуру местных избирательных систем и штатов", — заявил Кребс, выступая на слушаниях в Конгрессе. Вместе с тем он отметил, что выборы-2018 по-прежнему остаются целью «злонамеренного влияния».