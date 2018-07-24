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Госдума уточнила «налоговую конвенцию» между Россией и Бельгией
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Госдума уточнила «налоговую конвенцию» между Россией и Бельгией 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Конвенция между Россией и Бельгией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал будет скорректирована Протоколом, подготовленным по предложению депутатов Госдумы. Законопроект о ратификации данного Протокола принят Госдумой.
В частности, российско-бельгийская Конвенция будет дополнена положением, которое позволит осуществлять налогообложение доходов от продажи акций тех компаний, активы которых более чем на 50 процентов представлены недвижимым имуществом, по местонахождению такого недвижимого имущества.
«Подобные стандартные нормы присутствуют в большинстве российских соглашений», — отметил заместитель министра финансов Илья Трунин.
Исключение для применения нормы будет сделано, в частности, в том случае, если реализация происходит в ходе реорганизации компании.
Конвенция была подписана в Брюсселе 19 мая 2015 года, протокол к ней подписан в Москве 30 января 2018 года.
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