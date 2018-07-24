На спортивной площадке на Мячковском бульваре заменили сетку

На спортивной площадке около корпуса 4 дома 8 на Мячковском бульваре заменили защитную сетку. Работы прошли в установленные законом сроки после обращения местной жительницы на портал «Наш город». О результатах отчитался глава управы района Марьино Вадим Чернышов

«По указанному адресу работы по установке сеточного ограждения спортивной площадки выполнены», — говорится в сообщении за подписью Чернышова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)