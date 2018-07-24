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Под Балтийском планируют построить парковку со спуском к морю для лодок и гидроциклов
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Под Балтийском планируют построить парковку со спуском к морю для лодок и гидроциклов 

Клопс.Ru 1 час назад
Об этом «Клопс» рассказал глава администрации Балтийского муниципального района Сергей Мельников.
"В этом году не успели отыграть конкурс, но хотим в районе госпиталя организовать площадку под кемпинг и под выезд к морю. Оператор должен зарабатывать, организовать выезды, охраняемую парковку. Раньше в городе был съезд, сейчас его закрыли. Автотранспорт стоит в центре, это не очень опрятно, нам не нравится. Нужно смотреть, где удобно было бы за городской чертой, чтобы рыбаки могли вывезти лодки", — пояснил Мельников.
Комментируя ситуацию с выездом машин на берег моря, глава Балтийска отметил, что одними ограничительными мерами проблему не решить.
"Надо идти не по пути жёстких запретов, а путём организации выездов, чтобы кайтсёрферы и рыбаки могли заехать со своей техникой. Сейчас штрафы выписываются представителем Росрыболовства, ни один чиновник и даже сотрудник ГИБДД не администрирует этот штраф. Да, проходят совместные рейды, но они носят эпизодический характер. Но и такого большого количества нарушителей уже нет, и на косе тоже уже никто не ездит", — добавил Сергей Мельников.
По словам главы города, закрыть дороги к морю не везде возможно, так как это могут быть пожарные проезды или доступ к дачным участкам. В то же время Мельников полагает, что муниципалитетам нужно больше прав в части администрирования штрафов за нарушение правил благоустройства.
"Сейчас мы только протоколы составляем. В минэкологии разработали планшеты, чтобы снимать на них правонарушения и отправлять им. Но чиновник без сотрудника полиции не сможет выяснить фамилию, паспортные данные нарушителя. Получается, что в рейды нужно ходить как минимум втроём. В этом плане муниципалитеты не отказались бы от дополнительных прав", — пояснил Сергей Мельников.
На днях калининградцы возмутились поведением автомобилиста, припарковавшего Hummer на пляже. Как наказывают за такие нарушения — в материале «Клопс».
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