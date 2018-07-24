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В районе Марьино отметили день рождения писателя Георгия Скребицкого
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В районе Марьино отметили день рождения писателя Георгия Скребицкого 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Мероприятие прошло в помещении библиотеки № 135, расположенной на территории района.
«Гости посмотрели презентацию о творчестве и мультфильмы по произведениям писателя, почитали и проиллюстрировали некоторые из его рассказов. Книги писателя повествуют о путешествиях в прекрасный мир природы. Удивительно точным и образным языком этот мастер-натуралист передавал красоту средней полосы России, повадки самых разнообразных жителей леса, обычаи русского народа», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_135. (еп)
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