В районе Марьино отметили день рождения писателя Георгия Скребицкого 

Мероприятие прошло в помещении библиотеки № 135, расположенной на территории района.
«Гости посмотрели презентацию о творчестве и мультфильмы по произведениям писателя, почитали и проиллюстрировали некоторые из его рассказов. Книги писателя повествуют о путешествиях в прекрасный мир природы. Удивительно точным и образным языком этот мастер-натуралист передавал красоту средней полосы России, повадки самых разнообразных жителей леса, обычаи русского народа», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности библиотеки: vk.com/lib_uvao_135. (еп)