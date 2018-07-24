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Ковер маков и ромашек: в Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча
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Ковер маков и ромашек: в Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча 

Мир24 1 час назад
Природный фестиваль развернулся в Италии. Пестрый ковер полевых цветов раскрасил долину Кастеллуччо ди Норча.
Маки, ромашки и васильки цветут в регионе Умбрия в июле. Ежегодно в средине лета туда съезжаются сотни туристов из разных стран, чтобы увидеть эту красоту и сделать красочные фото.
«Я сказала своей семье, что мечтаю увидеть долину Кастеллуччо ди Норча. И вот я здесь в свой 35 день рождения. Я впервые приехала сюда. Это невероятная красота. Долина бескрайняя, она дарит чувство свободы», — говорит туристка Таня Руссо.
Цветущие луга расположены рядом с полями местных фермеров. Но за ними никто не ухаживает. Они существуют сами по себе.
Напомним, ранее туристы со всего мира прибыли в швейцарское курортное местечко Ненда на международный фестиваль альпийского рога.
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