Ковер маков и ромашек: в Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

Природный фестиваль развернулся в Италии . Пестрый ковер полевых цветов раскрасил долину Кастеллуччо ди Норча.

Маки, ромашки и васильки цветут в регионе Умбрия в июле. Ежегодно в средине лета туда съезжаются сотни туристов из разных стран, чтобы увидеть эту красоту и сделать красочные фото.

«Я сказала своей семье, что мечтаю увидеть долину Кастеллуччо ди Норча. И вот я здесь в свой 35 день рождения. Я впервые приехала сюда. Это невероятная красота. Долина бескрайняя, она дарит чувство свободы», — говорит туристка Таня Руссо.

Цветущие луга расположены рядом с полями местных фермеров. Но за ними никто не ухаживает. Они существуют сами по себе.

Напомним, ранее туристы со всего мира прибыли в швейцарское курортное местечко Ненда на международный фестиваль альпийского рога.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ