На Яснополянской пройдет встреча с блогером

В филиале Центра культуры «Спутник» Рязанского района на Яснополянской улице 8 августа состоится встреча с блогером, писателем, поэтом Николаем Сальниковым

— Тема беседы — «Эмоциональный реализм — возвращение к смыслу», — рассказали организаторы.

После небольшого выступления гостя пройдет общение в режиме «вопрос-ответ». Николай Сальников ответит на вопросы аудитории.

Встреча начнется в 16:00. Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.

Напомним, что филиал центра культуры «Спутник» в Рязанском районе расположен по адресу улица Яснополянская, дом 3, корпус 1. (ск)