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На Яснополянской пройдет встреча с блогером
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На Яснополянской пройдет встреча с блогером 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
В филиале Центра культуры «Спутник» Рязанского района на Яснополянской улице 8 августа состоится встреча с блогером, писателем, поэтом Николаем Сальниковым.
— Тема беседы — «Эмоциональный реализм — возвращение к смыслу», — рассказали организаторы.
После небольшого выступления гостя пройдет общение в режиме «вопрос-ответ». Николай Сальников ответит на вопросы аудитории.
Встреча начнется в 16:00. Вход свободный для всех желающих без предварительной регистрации.
Напомним, что филиал центра культуры «Спутник» в Рязанском районе расположен по адресу улица Яснополянская, дом 3, корпус 1. (ск)
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