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Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом
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Паук поселился в iMac и начал ползать под стеклом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь YouTube Тимоти Бьюкенен (Timothy Buchanan) опубликовал ролик, в котором паук ползает под защитным стеклом его iMac. Предполагается, что он залез в компьютер через вентиляционные отверстия в задней части корпуса. В результате он застрял между экраном и защитным стеклом.
В ролике Тимоти показывает, что паук все еще живой и действительно находится внутри корпуса, однако не представляет, как его оттуда вытащить. Пользователи предложили ему попробовать достать паука с помощью пылесоса, поместив трубку в нижней части корпуса, где происходит забор воздуха. Другие же предлагают, наоборот, воспользоваться баллоном со сжатым воздухом и продуть компьютер.
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