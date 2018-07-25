Прокуроры заблокировали пять сайтов по продаже фальшивых карт техосмотра

Прокуроры Базарно-Карабулакского района обнаружили пять сайтов, на которых предлагалась продажа поддельных диагностических карт технического осмотра автомобилей. Незамедлительно поступило обращение в суд. Информация, размещённая на интернет-порталах, признана запрещённой к распространению. Все пять сайтов заблокированы. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Диагностическая карта является обязательным документом, подтверждающим соответствие транспортного средства требованиям безопасности. По закону выдать её может только специально аккредитованное для этого лицо. Выдача карты без должного техосмотра создаёт угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения и влечёт за собой ответственность по статье 14.4.1 Кодекса об административных правонарушениях России . За такое нарушение юридическим лицам грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, по отношению к водителям, пользующимся такими незаконными услугами, планируется ужесточить наказание. Теперь повысяться штрафы за езду без технического осмотра, а при попытке проехать с фальшивым документом возможен даже тюремный срок.