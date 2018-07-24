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СМИ: республиканцы США используют неудачную предвыборную тактику демократов 2010 года
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СМИ: республиканцы США используют неудачную предвыборную тактику демократов 2010 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Республиканцы США перед промежуточными выборами пытаются использовать неудачную тактику демократов 2010 года. На это обращает внимание онлайн-издание Axios.
Как сообщала американская газета The Washington Post, в надежде сохранить большинство в Палате представителей США республиканцы перед осенними выборами в 2018 году акцентируют внимание на гиперлокальных сообщениях.
Однако возвращение к локализованному сообщению при агитации избирателей, которое демократы пытались сделать в 2010 году, потерпело неудачу, отмечает Axios. Такая тактика также невозможна в эпоху президентства Дональда Трампа, когда кандидаты вынуждены отвечать за все национальные споры, исходящие из Вашингтона, отмечает издание.
Например, в Центральной долине в штате Калифорния республиканцы будут настаивать на отмене налога на газ, а в пригороде Филадельфии говорят об очистке загрязненных водозаборных скважин. Отмечается, что республиканцы подготовили подобную индивидуальную стратегию в 34 районах.
Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама запустит агитационную кампанию к промежуточным выборам в США.
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