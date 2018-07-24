В библиотеке на Дубнинской проведут праздник ко Дню флага

В конце августа в библиотеке № 35 на Дубнинской проведут праздничное мероприятие ко Дню флага. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В нашей библиотеке 22 августа пройдет праздничное мероприятие под названием «Флаг Отечества», посвященное Дню Государственного флага России . В плане мероприятия — концертная и развлекательная программа с танцами, чтением стихотворений и песнями, — рассказал сотрудник администрации.

Регистрации на праздник не требуется, вход бесплатный. Начало в 15.00. Напомним, адрес библиотеки: Дубнинская улица, дом 16, корпус 1. (мю)