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В библиотеке на Дубнинской проведут праздник ко Дню флага
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В библиотеке на Дубнинской проведут праздник ко Дню флага 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В конце августа в библиотеке № 35 на Дубнинской проведут праздничное мероприятие ко Дню флага. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В нашей библиотеке 22 августа пройдет праздничное мероприятие под названием «Флаг Отечества», посвященное Дню Государственного флага России. В плане мероприятия — концертная и развлекательная программа с танцами, чтением стихотворений и песнями, — рассказал сотрудник администрации.
Регистрации на праздник не требуется, вход бесплатный. Начало в 15.00. Напомним, адрес библиотеки: Дубнинская улица, дом 16, корпус 1. (мю)
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