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Совфед разработал законопроект о запрете клеток в зале суда
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Совфед разработал законопроект о запрете клеток в зале суда 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Комитет Совета Федерации России по конституционному законодательству разработал законопроект, согласно которому подсудимых во время заседаний не будут помещать в клетки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.
По его словам, законопроект обсуждается в Совфеде совместно с Министерством юстиции и Федеральной службой судебных приставов, он находится на этапе согласования.
"В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования", — сказал Клишас.
Против помещения подсудимых на время заседания суда в клетки уже высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил обязательную маркировку пачек сигарет.
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