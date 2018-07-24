Покойный криптомиллиардер воскреснет на экранах кино в образе Джонни Деппа

История жизни одной из самых известных криптоличностей, Мэтью Мэллона, может быть перенесена на голубые экраны. Известно, что главным кандидатом на роль миллиардера является Джонни Депп

О том, хотел ли сам Мэллон увековечить свою историю в кино неизвестно: одни люди из его окружения утверждают, что это была мечта Мэтью, другие — что он не хотел бы делиться своими секретами с миром.

История богатства Мэллона началась для него в довольно юном возрасте — в 21 лет он официально стал наследником огромного состояния. В дальнейшем, с приходом популярности криптовалют, им было принято решение поддержать тогда еще не очень популярный проект Ripple, и в своем выборе он оказался прав.

Известно, что на протяжении долгих лет Мэтью страдал от наркотической зависимости: на одной из встреч анонимных наркоманов он познакомился со своей первой женой, Тамарой. Впрочем, долгие попытки реабилитации и курсов, направленных на излечение от зависимости, не смогли спасти миллиардера — весной 2018 года мир криптовалют разразился новостью о его скоропостижной кончине. По данным следствия причиной летального исхода стала интоксикация наркотическими веществами. В истории криптовалют он запомнился как один из лидеров рейтинга криптомиллиардеров, активно продвигающий новый финансовый инструмент в широкие массы.

Ранее мы писали о том, почему глава Ripple не считает биткоин панацеей.

текст: Евгения Лиходей, фото: Dave M. Benett / Getty Images,