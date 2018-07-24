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Более 1200 фельдшерских пунктов и амбулаторий заменят в 2020 году
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Более 1200 фельдшерских пунктов и амбулаторий заменят в 2020 году 

РИА Новости 2 часа назад
САМАРА, 24 июл — РИА Новости. Более 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в сельской местности находятся в аварийном состоянии, все они будут заменены на новые в 2020 году, сообщила во вторник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Нам необходимо оценить количество сельской медицинской инфраструктуры, находящейся в аварийном состоянии. Мы уже сейчас запрашиваем регионы, более 1200 ФАПов и врачебных амбулаторий будет полностью заменено в 2020 году", — сказала Скворцова на стратегической сессии «Сбережение народа» в Самаре.
Она добавила, что в настоящее время в России работают 49,5 тысяч ФАПов и сельских врачебных амбулаторий.
"Осталось построить чуть более 700 на всю страну, закупить мобильные диагностические комплексы для объезда тех населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, для возможности минимум два раза в год проводить профилактические осмотры", — уточнила министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тысяч человек в течение 2018-2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
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