Более 1200 фельдшерских пунктов и амбулаторий заменят в 2020 году

Вероника Скворцова. САМАРА , 24 июл — РИА Новости . Более 1200 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий в сельской местности находятся в аварийном состоянии, все они будут заменены на новые в 2020 году, сообщила во вторник министр здравоохранения РФ

"Нам необходимо оценить количество сельской медицинской инфраструктуры, находящейся в аварийном состоянии. Мы уже сейчас запрашиваем регионы, более 1200 ФАПов и врачебных амбулаторий будет полностью заменено в 2020 году", — сказала Скворцова на стратегической сессии «Сбережение народа» в Самаре.

Она добавила, что в настоящее время в России работают 49,5 тысяч ФАПов и сельских врачебных амбулаторий.

"Осталось построить чуть более 700 на всю страну, закупить мобильные диагностические комплексы для объезда тех населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, для возможности минимум два раза в год проводить профилактические осмотры", — уточнила министр.