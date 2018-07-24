Иностранцы высоко оценили безалкогольное пиво

Иностранцы высоко оценили безалкогольное пивоЭксперты прогнозируют, что и после ЧМ, продажи не упадут, а будут постепенно увеличиваться. Стоит отметить, что продажи сигарет также увеличились, однако этот рост оказался незначительным — всего 1%. Самыми продаваемыми марками сигарет оказались Bond Street и Phillip Morris . В то время как самыми продаваемыми пивными напитками стали Zatecky Gus, Heineken и Bud.

Это далеко не все товары, которые испытали большой подъем во время проведения массовых футбольных мероприятий. Средний рост продаж чипсов по всей России составил около 9%, в то время как в Сочи этот показатель составил почти 32%.

Информацию о росте спроса на пиво подтвердил и Президент Союза российских пивоваров Андрей Губка . По его словам, росту продаж способствовало три важных фактора — отказ от повышения акцизных сборов, проведения ЧМ-2018 и погодные условия.

— В этом году погода больше радует, чем в прошлом, поэтому продажи пива увеличиваются. Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда российский потребитель в полной мере распробовал безалкогольное пиво. Этот сегмент определенно находится на подъеме, производители экспериментируют и выпускают новые марки и сорта, — рассказал Андрей Губка.