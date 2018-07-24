«В Сибири часто бывает, что стратегия развития получается ни рыба ни мясо»

«Нормальный период разработки региональной стратегии — это где-то 6–12 месяцев. Сначала идет аналитический этап, он занимает 2–3 месяца и включает обработку, анализ, сопоставление статистических данных. Часть данных берется от Росстата , часть восстанавливается вручную. Причина — Росстат отражает не все данные корректно. Например, численность населения муниципального образования: Росстат считает только количество официально зарегистрированных граждан по конкретному адресу, а ведь есть еще те, кто находится без официальной регистрации.

На аналитическом этапе происходят первые обсуждения результатов. Это требуется для верификации выводов на местности и понимания интересов разных сфер: администрация региона, предпринимательство, общественные организации. Для каждого уровня могут быть свои значимые моменты. Понимание всего этого тоже входит в аналитический этап.

В итоге выделяются направления развития, из которых будут выбраны самые приоритетные. Для этого в аналитике важно качество, иначе последующие этапы будут неадекватными. Сама аналитика, которая представлена в виде очень большого материала, в стратегию не идет. Это, скорее, основа и база для определения возможностей региона, слабых и сильных сторон территорий, направлений и сценариев развития.

На приоритетные направления уходит также 2–3 месяца. Все зависит от степени развития и сложности территории. Есть регионы, где в экономике господствуют 2–3 сферы, а бывает как в Новосибирской области , где много направлений и каждое движется в своей динамике. И выбрать приоритет очень сложно, и это сказывается на времени разработки стратегии. Выбор идет на основе аналитики внутренней ситуации, при этом учитывается развитие внешних рынков. Например, в Якутии важно понимать динамику мировых цен на алмазы. Конечно, необязательно просматривать все рынки, но большинство нужно учитывать. Не бывает полностью изолированных от внешнего мира территорий, конъюнктура на международных рынках значима для всех в разной степени.

Сроки на отдельные этапы могут меняться, если, например, стратегия пишется на длительный период. Считается, что чем дольше срок, тем сложнее прогнозировать, потому что нужно учитывать внешнюю динамику и фундаментальные параметры вроде изменения демографической ситуации. Если, к примеру, стратегия рассчитана до 2025 года, то демографическими изменениями поведения населения можно пренебречь, но в случае заказа разработки программного документа на 20 лет вперед гораздо сложнее оценить факторы социального поведения. Хочу отметить, что в России не очень распространены долгосрочные стратегии, например, сейчас прогнозируют до 2025 года, притом что общий тренд рассчитан до 2030 года. В Европе высчитывают стратегию до 2035 года, а Япония славится тем, что любит смотреть на 100 лет вперед.

После определения приоритетов идет этап осмысления механизмов достижения. Потому что нужно не просто понимать, куда мы идем, а еще — как мы туда движемся. Иногда очень хорошо проработанное направление оказывается нереализованным, потому что механизмы были недоработаны и непрописаны. В этом случае по факту получается совсем не стратегия. В итоговом документе присутствуют отраслевой срез, выдержки аналитики, цели стратегии, сценарии развития, приоритетные направления, механизмы достижения и прогнозы. Это получается в идеале за упомянутые 6–12 месяцев разработки. Иногда возникает затягивание процесса — в случае появления сложностей в диалоге между исполнителем и заказчиком. Например, в администрации области могли смениться ответственные лица, и начался резкий поворот в логике технического задания с существенными корректировками. Или региональные власти запретили общение с предпринимательским сообществом — хотят закрытости процесса разработки. На мой взгляд, это категорически неправильно.

Если говорить об особенностях работы в Сибири, то здесь присутствует одна интересная тенденция. Имеется классическое противопоставление в стратегиях развития: политика выравнивания или стимуляция точек роста. Если в центральной части страны заказчикам интереснее развитие точек роста, то в Сибири за счет особенных климатических условий нельзя бросать территории с депрессивными малыми населенными пунктами.

И здесь, в стратегиях, непросто найти баланс между политикой поддержки и политикой стимулирования точек роста. И этот вопрос неизбежно встает в начале разработки стратегии, а затем — и при выборе целевого сценария, и при выборе приоритетного направления. Научные институты обычно склоняются к направлению с точками роста, а региональные органы власти хотят избавиться от депрессивности в отдельных территориях. В итоге очень часто бывает, что стратегия получается ни рыба ни мясо — политикам сложно принять нужное решение, какое направление выбрать, а какое — оставить. В центре страны такие дилеммы чуть менее остры, там и экономика бодрее, и связность территорий выше».