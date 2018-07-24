Возле беседки на улице Трофимова установили урну

Специалисты коммунальной службы района Южнопортовый установили урну на улице Трофимова, дом 28, корп. 2. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района, который сообщил о том, что урна возле беседки куда-то пропала.

Об устранении неполадки свидетельствует официальный ответ от управы района Южнопортовый.

«По указанному адресу выполнены работы по монтажу урны. Территория приведена в удовлетворительное санитарное состояние», — говорится в сообщении.