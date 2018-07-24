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В Кабардино-Балкарии более 577 млн рублей направят на подготовку к отопительному сезону
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В Кабардино-Балкарии более 577 млн рублей направят на подготовку к отопительному сезону 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 24 июля. /ТАСС/. На подготовку к отопительному сезону в Кабардино-Балкарии (КБР) будет выделено более 577 млн рублей. Об этом сообщил во вторник заместитель министра строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона Жамболат Гасташев.
"На подготовку объектов к отопительному сезону 2018-2019 годов предусмотрено всего 577,1 млн рублей. В прошлом году — более 500 млн рублей", — сказал Гасташев на совещании, посвященном вопросам подготовки к зиме. По его данным, уже выделено более 70% из этих средств.
Готовность к отопительному сезону в целом по республике составляет 52%. «Паспорта готовности предприятий и муниципалитетов должны быть подписаны до 15 сентября и представлены в наше министерство», — добавил Гасташев.
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