Госдума просит Правительство выделять производителям сельхозтехники 15 млрд рублей ежегодно 

Проект постановления, предусматривающий выделение из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов финансирование по статье расходов «субсидии производителям сельскохозяйственной техники» в размере 15 млрд рублей ежегодно, был внесен на рассмотрение ГД руководителями всех фракций 24 июля.
Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляя документ на заседании, отметил, что «постановлением №1432, которое реализуется с 2013 года, ежегодно выделялись субсидии регионам для приобретения сельхозтехники». «Если в 2013 году объем таких субсидий составлял 400 млн рублей, то уже в 2014 году — 1,6 млрд рублей, в 2015 году — 5,2 млрд рублей, в 2016 году — 11,2 млрд рублей. В 2017 году объем субсидий составил более 15 млрд рублей, и все средства были эффективно потрачены», — указал парламентарий.
«На 2018 год были заложены средства, но в полном объеме они не были выделены. На 2019 и 2020 годы предусмотрено только по 2 млрд рублей», — сказал Сергей Неверов.
Он напомнил о поручении Президента РФ Владимира Путина Правительству предусмотреть при подготовке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов увеличение средств на субсидирование производителей сельхозтехники.
«Мы видим, что пока таких намерений нет, поэтому мы хотели бы выйти с предложением обратиться к Первому заместителю Председателя Правительства РФ — Министру финансов Антону Силуанову и заместителю Председателя Правительства Алексею Гордееву», — подчеркнул парламентарий.
Глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал, что этот проект постановления «во многом может помочь нашим земледельцам и сельхозмашиностроителям».
Он также отметил, что это должно быть дополнительное финансирование, а не перераспределенные средства на другие направления развития АПК.
«Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на субсидирование производителей сельскохозяйственной техники в 2019 и 2020 годах предусмотрено только по 2 млрд рублей. По мнению Государственной Думы, данных средств будет недостаточно для системного обновления парка сельскохозяйственной техники в Российской Федерации и дальнейшего повышения энергообеспеченности сельхозпроизводителей», — говорится в проекте постановления. «Предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники оказывает существенное положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в отрасли», — также указывают лидеры фракций.