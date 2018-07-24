Госдума просит Правительство выделять производителям сельхозтехники 15 млрд рублей ежегодно

Проект постановления, предусматривающий выделение из федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов финансирование по статье расходов «субсидии производителям сельскохозяйственной техники» в размере 15 млрд рублей ежегодно, был внесен на рассмотрение ГД руководителями всех фракций 24 июля.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов , представляя документ на заседании, отметил, что «постановлением №1432, которое реализуется с 2013 года, ежегодно выделялись субсидии регионам для приобретения сельхозтехники». «Если в 2013 году объем таких субсидий составлял 400 млн рублей, то уже в 2014 году — 1,6 млрд рублей, в 2015 году — 5,2 млрд рублей, в 2016 году — 11,2 млрд рублей. В 2017 году объем субсидий составил более 15 млрд рублей, и все средства были эффективно потрачены», — указал парламентарий.

«На 2018 год были заложены средства, но в полном объеме они не были выделены. На 2019 и 2020 годы предусмотрено только по 2 млрд рублей», — сказал Сергей Неверов.

Он напомнил о поручении Президента РФ Владимира Путина Правительству предусмотреть при подготовке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов увеличение средств на субсидирование производителей сельхозтехники.

Глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин сказал, что этот проект постановления «во многом может помочь нашим земледельцам и сельхозмашиностроителям».

Он также отметил, что это должно быть дополнительное финансирование, а не перераспределенные средства на другие направления развития АПК.