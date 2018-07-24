Проект по телемедицине до конца года внедрят в 45 медучреждениях Ингушетии

МАГАС , 24 июля. / ТАСС /. Проект по внедрению телемедицины будет реализован до конца года на базе 45 лечебных учреждений Ингушетии . Система позволит повысить доступность и оперативность врачебной помощи и разгрузить поликлиники от очередей, сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова

"Внедрение телемедицины позволит осуществлять онлайн-консультирование периферических учреждений Ингушетии с центральными учреждениями в случае, когда больному необходим консилиум, с передачей всех необходимых результатов обследований. Также возможности телемедицины предполагают внедрение электронной карты больного, дистанционную запись на прием, создание центрального архива медицинских изображений, где будет храниться вся информация о пациенте", — передает пресс-служба слова вице-премьера Ингушетии Хусейна Зурабова.

Как сообщается, Евкуров отметил, что внедрение системы телемедицины в медучреждениях региона значительно повысит квалификацию районных врачей и позволит сэкономить время и средства пациентов, которые они тратят на поездки в лечебные учреждения за пределами республики.

"В рамках реализации проекта в лечебных учреждениях будет приобретено и установлено программное обеспечение, и аппаратные комплексы. Среди них Центр обработки данных, комплекс «Центральный архив медицинских изображений», который аккумулирует изображения с аппаратов УЗИ, КТ, МРТ, мамографии, рентгеноаппарата и ангиографа, «ПК АДИС» — для минимальной затраты времени приезда бригады скорой помощи к пациенту", — говорится в сообщении.