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В Нижегородской области создали совет по земельным и имущественным отношениям
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В Нижегородской области создали совет по земельным и имущественным отношениям 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Вопросами земельных и имущественных отношений в Нижегородской области займется новый специально созданный совет. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, новый орган возглавит министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов.
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В сферу деятельности совета войдут вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных и других соглашений, исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета.
Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, который стал инициатором создания нового органа, совет, первоочередно, должен будет заняться объектами культурного наследия региона: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия у безответственных и халатных.
Также губернатор отметил, что в данном вопросе правительство будет держать курс на сохранение исторического облика региона.
Всего в состав совета вошли 30 человек: министры и руководители департаментов Нижегородской области, руководитель управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Наталья Корионова, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Наталия Кучеренко, гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, руководители крупных ресурсоснабжающих организаций. Заместителями председателя назначены руководитель управления госохраны ОКН Надежда Преподобная и замминистра имущественных и земельных отношений Александр Кононов.
Первое заседание запланировано на III квартал 2018 года.
Напомним, ремонт нижегородского театрального училища обойдется в полмиллиона рублей.
Как сообщалось ранее, нижегородца осудили за установку православного креста на Чукотке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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