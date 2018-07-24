В Нижегородской области создали совет по земельным и имущественным отношениям

Вопросами земельных и имущественных отношений в Нижегородской области займется новый специально созданный совет. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, новый орган возглавит министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов

Читайте также

Снести нельзя отремонтировать

В сферу деятельности совета войдут вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных и других соглашений, исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета.

Как отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин , который стал инициатором создания нового органа, совет, первоочередно, должен будет заняться объектами культурного наследия региона: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия у безответственных и халатных.

Также губернатор отметил, что в данном вопросе правительство будет держать курс на сохранение исторического облика региона.

Первое заседание запланировано на III квартал 2018 года.

Напомним, ремонт нижегородского театрального училища обойдется в полмиллиона рублей.

Как сообщалось ранее, нижегородца осудили за установку православного креста на Чукотке.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области