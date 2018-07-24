В Головинском районе САО планируется посадка деревьев

В настоящее время сформирован и находится на согласовании адресный перечень для посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории (дворовые территории), освободившихся в результате повреждения и гибели из-за аномальных природных условий 2018 года.

В Головинском районе ожидается высадка 37 деревьев по 23 адресам.

Больше всего деревьев будет посажено на следующих адресах:

— Кронштадтский бульвар, д.29— 6 шт. ;

— Кронштадтский бульвар, д.24 корп.1 — 6 шт. ;

— Кронштадтский бульвар, д.26— 5 шт.

Породный состав деревьев — липа мелколистная, клен сахарный, а также клен остролистный.