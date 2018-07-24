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В Головинском районе САО планируется посадка деревьев
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В Головинском районе САО планируется посадка деревьев 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В настоящее время сформирован и находится на согласовании адресный перечень для посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории (дворовые территории), освободившихся в результате повреждения и гибели из-за аномальных природных условий 2018 года.
В Головинском районе ожидается высадка 37 деревьев по 23 адресам.
Больше всего деревьев будет посажено на следующих адресах:
— Кронштадтский бульвар, д.29— 6 шт. ;
— Кронштадтский бульвар, д.24 корп.1 — 6 шт. ;
— Кронштадтский бульвар, д.26— 5 шт.
Породный состав деревьев — липа мелколистная, клен сахарный, а также клен остролистный.
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