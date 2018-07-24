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СФ разработал законопроект, запрещающий клетки в зале суда
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СФ разработал законопроект, запрещающий клетки в зале суда 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству разработан проект федерального закона, запрещающий помещать подсудимых в так называемые клетки в зале суда, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.
"В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования", — сказал сенатор.
По его словам, к обсуждению законопроекта привлечены Минюст и Федеральная служба судебных приставов.
Ранее во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала до конца года решить проблемы с клетками для подсудимых в залах судов, с таким предложением она обратилась к Верховному суду и профильному комитету Совфеда по конституционному законодательству. Представитель Верховного суда сообщил, что уже ведутся соответствующие переговоры с МВД.
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