СФ разработал законопроект, запрещающий клетки в зале суда

"В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования", — сказал сенатор.

По его словам, к обсуждению законопроекта привлечены Минюст и Федеральная служба судебных приставов.