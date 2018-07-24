Заверните всех: cексуальные и пока свободные наследники глав государств

Шейх Хамдан Бин Мохаммед Бин Рашид, (принц Дубая , сын премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума)

Шейх Хамдан Бин Мохаммед Бин Рашид — один из самых завидных женихов на планете и настоящая звезда Instagram. На его аккаунт в социальной сети (@faz3) подписаны более 6,5 миллионов человек. Дубайский принц увлекается дайвингом и конным спортом, а еще пишет стихи и занимается благотворительностью. О том, что при всем этом он горячий красавчик, говорить не будем: вы и сами все видите.

Сын короля Иордании — Хуссейн, пока не настолько популярен в Сети (@alhusseinjo), но это только пока. Уже сейчас ему пророчат большое будущее. В 2004 году он заменил своего дядю Хамзу в качестве наследника престола, а в 2009 году получил титул наследного принца. Хуссейну всего 24, но он уже возглавлял заседание Совета безопасности ООН . Как минимум за это его уже стоит уважать.

Принц Филипп (младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской)

Мы заранее завидуем будущей избраннице Филиппа, ведь ее бойфренд одновременно считается принцем Греции Дании . Его отец, Константин II — последний король Греции, который занимал престол с 1964 по 1974. А еще у принца Филиппа есть русские корни. Так что, если бы в нашей стране все еще существовала монархия, он вполне мог бы побороться за трон. А пока у вас (теоретически) есть шанс побороться за него.

Мохаммед бин Хамад бин Халифа аль-Тани (представитель правящей семьи Катара — аль-Тани.

Если честно, мы сбились со счета, пытаясь перечесть всех бывшего правящего эмира Катара Хамада бин Халифа, поэтому выбрали для вас самого привлекательного и пока неженатого. Мохаммед бин Хамад бин Халифа аль-Тани — шестой ребенок в семье. Егоо мать — шейха Моза, вторая из трех жен 3-го эмира Катара и одна из самых красивых первых леди в мире. Так что, Мохаммеду есть в кого быть таким горячим. При этом он не только хорош собой, но и образован. Молодой человек окончил Гарвард и свободно владеет тремя языками: английским, французским и арабским. Так что, выбирайте сами, на каком из них лучше звать его на свидание.

Йозеф Венцель (сын Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна , и его жены принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии)