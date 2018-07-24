Заверните всех: cексуальные и пока свободные наследники глав государств 

Шейх Хамдан Бин Мохаммед Бин Рашид, (принц Дубая, сын премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума)
Шейх Хамдан Бин Мохаммед Бин Рашид — один из самых завидных женихов на планете и настоящая звезда Instagram. На его аккаунт в социальной сети (@faz3) подписаны более 6,5 миллионов человек. Дубайский принц увлекается дайвингом и конным спортом, а еще пишет стихи и занимается благотворительностью. О том, что при всем этом он горячий красавчик, говорить не будем: вы и сами все видите.
Хусейн бин Абдулла (сын короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна)
Сын короля Иордании — Хуссейн, пока не настолько популярен в Сети (@alhusseinjo), но это только пока. Уже сейчас ему пророчат большое будущее. В 2004 году он заменил своего дядю Хамзу в качестве наследника престола, а в 2009 году получил титул наследного принца. Хуссейну всего 24, но он уже возглавлял заседание Совета безопасности ООН. Как минимум за это его уже стоит уважать.
Принц Филипп (младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской)
Мы заранее завидуем будущей избраннице Филиппа, ведь ее бойфренд одновременно считается принцем Греции и Дании. Его отец, Константин II — последний король Греции, который занимал престол с 1964 по 1974. А еще у принца Филиппа есть русские корни. Так что, если бы в нашей стране все еще существовала монархия, он вполне мог бы побороться за трон. А пока у вас (теоретически) есть шанс побороться за него.
Мохаммед бин Хамад бин Халифа аль-Тани (представитель правящей семьи Катара — аль-Тани.
Если честно, мы сбились со счета, пытаясь перечесть всех бывшего правящего эмира Катара Хамада бин Халифа, поэтому выбрали для вас самого привлекательного и пока неженатого. Мохаммед бин Хамад бин Халифа аль-Тани — шестой ребенок в семье. Егоо мать — шейха Моза, вторая из трех жен 3-го эмира Катара и одна из самых красивых первых леди в мире. Так что, Мохаммеду есть в кого быть таким горячим. При этом он не только хорош собой, но и образован. Молодой человек окончил Гарвард и свободно владеет тремя языками: английским, французским и арабским. Так что, выбирайте сами, на каком из них лучше звать его на свидание.
Йозеф Венцель (сын Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии)
Наследнику регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены принцессы Софии Баварской всего 23 года. Он третий в очереди на престол, но, кажется, власть его мало интересует. По настоянию родителей в 2013 году он поступил в Малверн-колледж в Англии, но с учебой не задалось и молодой человек отправился путешествовать по Америке. Так что, если в мужчинах вы цените непредсказуемость — Йозеф вам точно понравится.