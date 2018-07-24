Госдума ратифицировала Конвенцию о безопасности труда в строительстве

Конвенция была принята на 75-й сессии генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 года в Женеве и вступила в силу 11 января 1991 года. В мае правительство РФ одобрило ратификацию конвенции.

Документ определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве. Кроме того, он устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны труда, в том числе при осуществлении строительных работ, связанных с сооружением, разборкой и сносом зданий, сооружений и отдельных конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов и приспособлений, а также взрывчатых веществ.