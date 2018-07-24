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Тереза Мэй будет лично руководить Brexit
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Тереза Мэй будет лично руководить Brexit 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет лично руководить переговорами по выходу Соединенного королевства из Евросоюза. Об этом во вторник, 24 июля, сообщило британское издание Independent.
При этом министр по делам выхода из ЕС Доминик Рааб станет представителем премьер-министра. Его ведомство получит новых сотрудников, в том числе в министерство по Brexit перейдут некоторые чиновники из секретариата кабмина Британии. Также это министерство продолжит подготовку правительства к выходу из Евросоюза.
Лондон планирует завершить этот процесс к 29 марта 2019 года. Между тем, в стране существует большое количество разногласий по вопросу Brexit. В связи с этим, напомним, недавно ушли в отставку министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон и предыдущий министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, у которого не сложились отношения с координатором ЕС в переговорах с Лондоном Мишелем Барнье.
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