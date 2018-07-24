Тереза Мэй будет лично руководить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет лично руководить переговорами по выходу Соединенного королевства из Евросоюза . Об этом во вторник, 24 июля, сообщило британское издание Independent.

При этом министр по делам выхода из ЕС Доминик Рааб станет представителем премьер-министра. Его ведомство получит новых сотрудников, в том числе в министерство по Brexit перейдут некоторые чиновники из секретариата кабмина Британии. Также это министерство продолжит подготовку правительства к выходу из Евросоюза.