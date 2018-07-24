Адвокат отказалась принять извинения от казахстанской прокуратуры за «Пупкину Залупкину»

Сотрудники прокуратуры Алматы обозвали известного в городе адвоката «Пупкиной Залупкиной». Такое обращение значилось в официальном ответе ведомства вместо имени и отчества юриста Айман Умаровой. После скандала прокуратура отправила письмо с извинениями, однако юрист не намерена их принимать, сообщила « Комсомольская правда ».

Отмечается, что трое сотрудников ведомства были уволены в связи с оскорбительным обращением к адвокату. Умарова планирует подавать на них в суд.

«Не прокурор города совершил в отношении меня неправомерные действия. Полагаю, что он, будучи руководителем, посчитал долгом принести извинения. В таких случаях, когда кто-то спрятался за спиной руководителя, а кто-то, возможно, использует эту ситуацию против прокурора, не есть хорошо. Мол, дескать, руководитель не уследил. Каждый должен отвечать за свои действия», — написала Умарова на своей странице в Facebook.

Изначально адвокат направила жалобу о незаконных действиях следователя по делу о гибели шестилетнего ребенка. Первоклассница Эвелина скончалась из-за ошибочного диагноза: медики утверждали, что у девочки ангина, хотя на самом деле у ребенка был рак крови. Данное дело безуспешно расследуется уже второй год, что и вызвало недовольство Умаровой.

Юрист пока не определила сумму морального ущерба, которую она хочет получить от прокуратуры. Однако известно, что отсуженные средства Умарова намерена передать матери погибшей девочки.