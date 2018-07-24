Ещё
Адвокат отказалась принять извинения от казахстанской прокуратуры за «Пупкину Залупкину»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат отказалась принять извинения от казахстанской прокуратуры за «Пупкину Залупкину» 

360tv.ru 2 часа назад
Сотрудники прокуратуры Алматы обозвали известного в городе адвоката «Пупкиной Залупкиной». Такое обращение значилось в официальном ответе ведомства вместо имени и отчества юриста Айман Умаровой. После скандала прокуратура отправила письмо с извинениями, однако юрист не намерена их принимать, сообщила «Комсомольская правда».
Отмечается, что трое сотрудников ведомства были уволены в связи с оскорбительным обращением к адвокату. Умарова планирует подавать на них в суд.
«Не прокурор города совершил в отношении меня неправомерные действия. Полагаю, что он, будучи руководителем, посчитал долгом принести извинения. В таких случаях, когда кто-то спрятался за спиной руководителя, а кто-то, возможно, использует эту ситуацию против прокурора, не есть хорошо. Мол, дескать, руководитель не уследил. Каждый должен отвечать за свои действия», — написала Умарова на своей странице в Facebook.
Изначально адвокат направила жалобу о незаконных действиях следователя по делу о гибели шестилетнего ребенка. Первоклассница Эвелина скончалась из-за ошибочного диагноза: медики утверждали, что у девочки ангина, хотя на самом деле у ребенка был рак крови. Данное дело безуспешно расследуется уже второй год, что и вызвало недовольство Умаровой.
Юрист пока не определила сумму морального ущерба, которую она хочет получить от прокуратуры. Однако известно, что отсуженные средства Умарова намерена передать матери погибшей девочки.
360tv.ru: последние новости
Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики Молния убила женщину с ребенком посреди улицы в городе Донбасса Прокуроры найдут прежнего владельца печени экс‐игрока «Барселоны» Абидаля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам329
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть73
Тяжелобольная Терехова не может говорить20
Путин дал добро на новый мегамост638
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение