Эксперты: непогода приведет к сокращению урожая зерновых в России и росту цен 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Холодная весна и летняя засуха в российских регионах приведут к снижению сбора зерновых в этом году, но в то же время рост цен на зерновом рынке позволит производителям и экспортерам рассчитывать на прибыль, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Дожди и засуха
Природные катаклизмы в этом году стали испытанием практически для всех регионов страны. В Сибири и Урале стояла холодная и дождливая весна, что стало причиной поздней посевной и, по мнению аграриев, может привести к затягиванию сроков уборочной и риску потери части урожая из-за снега. Минсельхоз Новосибирской области прогнозирует урожай этого года на 800 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, когда собрали огромное для региона количество зерна — более 3 млн тонн.
Омский фермер Олег Шигаев рассказал ТАСС, что в первый раз за много лет работы в АПК столкнулся с такой влажной весной. «Были дожди сильные, у меня вымокло около 10% посевов, такое я первый раз вижу», — рассказал Шигаев.
В Поволжье другая проблема — летняя засуха уже практически уничтожила посевы. В итоге власти Саратовской области прогнозируют сбор 3,5 млн тонн зерна против 6 млн тонн годом ранее. В соседней Самарской области рассматривается возможность ввести режим ЧС, рассказал ТАСС врио зампредседателя правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов.
Засуха, сменяющаяся ливнями и градом, пришла в южные и кавказские регионы, где выращивают основной объем российского зерна. В Крыму, по подсчетам минсельхоза республики, непогода нанесла ущерб посевам на сумму более 300 млн рублей, урожай планируется вдвое меньше прошлогоднего — около 800 тыс. тонн. В Ставропольском крае и Адыгее сейчас завершают уборку пшеницы, фиксируя урожай ниже прошлого года. «Против прошлого года мы недобрали 7,3 тыс. тонн или 6,5 центнеров с каждого гектара, это много при общем урожае 40,6 тыс. тонн, виновата засуха, с апреля почти не было дождей», — рассказал ТАСС руководитель ставропольского племзавода «Восток» Петр Лобанов, посевы которого пострадали от жары.
В Ростовской области, по словам учредителя Южного аграрного агентства, Александра Гавриленко, пострадали в основном восточные районы, в которых зерна выращивают немного. По словам министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского, засуха затронула поздние культуры, такие как кукуруза и подсолнечник. В пострадавших районах предполагается введение режима ЧС, пояснил он ТАСС.
Сложности возникают и в центральной России — в Орловской области, которая в 2017 году была в числе рекордсменов ЦФО по урожаю, собрав более 3,1 млн тонн зерна, в этом сезоне ожидают существенные потери — около 600 тыс. тонн. «Безусловно, погодные условия для формирования сельскохозяйственных культур в текущем году не лучшие: засуха коснулась хозяйств нашего региона, так же как и многих других соседних», — сказал ТАСС заместитель председателя правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Орловской области Дмитрий Бутусов.
Доходы от роста цен Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что в целом из-за погодных катаклизмов урожай в этом году окажется ниже не только прошлогоднего рекордного (Россия собрала в 2017 году 134 млн тонн зерна, побив даже советские рекорды) объема, но и ниже планировавшегося весной. «Если бы с погодой нам в этом году повезло, то могли бы собрать где-то 115-118 млн тонн зерна, а так мы прогнозируем сбор в пределах 107-110 млн тонн», — сказал ТАСС руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Скажется ситуация и на экспорте зерна, отметил Злочевский — если в прошлом году за рубеж вывезли около 53 млн тонн зерна, то сейчас экспорт составит лишь около 40 млн тонн. Аграрии же опасаются, что из-за неурожая осенью нечем будет рассчитываться по кредитам. «Это самый большой вопрос на самом деле (чем отдавать кредиты), на сегодня пока непонятно — виды на урожай будут только к 20 августа. Я слышал по телевидению, что власти говорят о том, что будет поддержка предусмотрена, но пока конкретики нет», — рассказал ТАСС гендиректор сельхозпредприятия «Урожай» в Алтайском крае, где из-за сложной посевной был введен режим ЧС, Александр Глумов.
Частично нивелировать потери зерна аграриям помогут современные технологии, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «При прочих равных чем выше у вас уровень агротехнологий, чем лучше вы используете семена, технологии, удобрения, тем ниже у вас зависимость от погоды. Но полностью избежать этого невозможно», — сказал он. Однако сами зерновые хозяйства рассчитывают не на технологии, а на высокие цены на рынке и стремятся компенсировать количество зерна его высоким качеством.
Такую стратегию намерены выбрать, в частности, в Саратовской области. «Зерно идет в большей степени качественное…, это главный показатель, который отразится на экономике», — заявил глава региона Валерий Радаев.
Брянские аграрии рассказали, что из-за высокого урожая в прошлом году цены упали практически на все зерновые, даже рапс в 2017 году продавали рапс в среднем по 18-19 рублей за тонну, хотя годом ранее его стоимость была на уровне 22 рублей. «В этом году засуха, объемы меньше — цена, значит, больше, аграрии немного, но все же подзаработают. Меняется ценовая политика на рынке зерна, сейчас оно реализуется по более высоким ценам, чем оно продавалась в мае, его цена выше примерно в полтора раза», — сказал ТАСС руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Платон» — одного из крупнейших производителей рапса в Брянской области, Александр Лобынцев.