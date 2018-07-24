Определены самые оперативные ДУКи Нижнего Новгорода

Нижегородцы со 2 июля направили в информационную систему «Наш Нижний» 794 заявки, из них выполнено больше половины — 370. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы.

Напомним, что нижегородцы могут с компьютера или смартфона оставить заявку о своей коммунальной проблеме и отследить ее обработку. Это можно сделать на портале «Наш Нижний» по адресам: нашнн.рф или open.nnov.ru. Также заявку можно оставить по телефону 005.

По итогам трех недель работы информационной системы самыми оперативными стали АО «ДК Московского района» (70% выполненных заявок), автозаводская домоуправляющая компания «Наш дом» (67,8%) и ОАО «ДК Ленинского района» (39,51%). Более 30% заявок выполнили АО «ДК Советского района» (31,71%), АО «ДК Нижегородского района» (33,33%) и ОАО «ДК Приокского района» (37,31%). «ДК Канавинского района» закрыл 21,9% заявок, ООО «ДК Сормовского района» — 15,94%.

Отметим, что все поступившие в систему обращения немедленно попадают в ДУКи. Без подтверждения жителя города ни одна заявка не может быть закрыта.