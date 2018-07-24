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Названы самые оперативные ДУКи Нижнего Новгорода
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Названы самые оперативные ДУКи Нижнего Новгорода 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
794 заявки поступило от жителей Нижнего Новгорода в систему «Наш Нижний» со 2 июля. Об этом сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе.
Согласно информации, уже более половины заявок — 370 — уже исполнено.
По степени оперативности рейтинг ДУКов выглядит следующим образом:
— АО «ДК Московского района» (70% выполненных заявок)
— ООО «Наш дом» (67,8%)
— ОАО «ДК Ленинского района» (39,51%)
— ОАО «ДК Приокского района» (37,31%),
— АО «ДК Нижегородского района» (33,33%),
— АО «ДК Советского района» (31,71%),
ООО «ДК Канавинского района» (21,9%),
— ООО «ДК Сормовского района» (15,94%).
Оставить заявку о коммунальной проблеме можно на сайте нашнн.рф или позвонив по номеру 005.
Отметим, что ни одна заявка не может быть «закрыта» без оценки автора сообщения: он должен подтвердить, что удовлетворен результатом. В противном случае заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.
Ранее мэр Владимир Панов заявил, что информационная система «Наш Нижний» позволяет сделать честными отношения между жителями ДУКами.
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